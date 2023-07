Giustizia: Conte, 'da Meloni e Nordio marcia indietro su concorso esterno'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Sul concorso esterno in associazione mafiosa prendiamo atto che prima Meloni poi Nordio, chiamato a riferire in aula alla Camera dei deputati su richiesta del Movimento 5 stelle, sono ritornati sui loro passi, si sono rimangiati le prime uscite che erano vergognose....

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Sul concorso esterno in associazione mafiosa prendiamo atto che prima Meloni poi Nordio, chiamato a riferire in aula alla Camera dei deputati su richiesta del Movimento 5 stelle, sono ritornati sui loro passi, si sono rimangiati le prime uscite che erano vergognose. Perché vorrei ricordare che anche Meloni quando ha detto 'non è la nostra priorità', ha escluso la cancellazione, la revisione che aveva anticipato Nordio su questo reato che è fondamentale per combattere la mafia come ci hanno insegnato Falcone e Borsellino". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ai giornalisti di fronte a Montecitorio dopo le parole del ministro della Giustizia di oggi in aula alla Camera.

"Noi abbiamo un atteggiamento positivo su questo perché questa si chiama opera di contrizione. Avete presente quando qualcuno religiosamente fa atto di pentimento e riconosce di aver sbagliato? Ecco, oggi il governo lo ha fatto. Noi ci saremo sempre a incalzarli ogni volta che dicono stupidaggini o abbracciano percorsi assolutamente dannosi per il Paese", conclude Conte.