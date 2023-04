Giustizia: Costa (Az-Iv), 'ritardi su riforma Csm segno debolezza governo'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "L’incapacità del governo di rispettare i tempi stabiliti dalla legge per la riforma del Csm è un tangibile segno di debolezza della struttura di via Arenula. Se era prevedibile che un ufficio legislativo composto da magistrati fuori ruolo non si a...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "L’incapacità del governo di rispettare i tempi stabiliti dalla legge per la riforma del Csm è un tangibile segno di debolezza della struttura di via Arenula. Se era prevedibile che un ufficio legislativo composto da magistrati fuori ruolo non si affannasse a scrivere decreti legislativi in cui si riducono i magistrati fuori ruolo, gli incarichi extragiudiziari, si introduce il fascicolo per la valutazione del magistrato ed il voto degli avvocati nei consigli giudiziari, sarebbe stato auspicabile un indirizzo politico netto, che purtroppo è mancato". Queste le dichiarazioni di Enrico Costa, deputato del gruppo Azione-Italia Viva.

"Tante belle parole per affermare che la riforma dell’ordinamento giudiziario è importante, ma i fatti vanno nella direzione opposta, tra rinvii e tentativi di riaprire le porte girevoli magistratura-politica per i vertici dei ministeri", ha concluso Costa.