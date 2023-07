Giustizia: Costa (Az), 'separazione carriere non è pericolo per democrazia'

Giustizia: Costa (Az), 'separazione carriere non è pericolo per d...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Pericolo per la democrazia un giudice terzo e imparziale distinto da chi rappresenta l’accusa? Ho presentato una proposta sulla Separazione delle Carriere ed è offensivo la si definisca così. Il capo del sindacato magistrati che dice queste cose è un pericolo per la democrazia". Così Enrico Costa, deputato Azione in un tweet.