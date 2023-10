Giustizia: Costa (Az), 'su prescrizione ampia convergenza grazie a nostro Gruppo'

Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Ho presentato un emendamento sulla prescrizione che punta a recuperare una convincente proposta presentata nella scorsa legislatura della commissione Lattanzi e non approvata per il veto di M5S. Si tratta di un affinamento della “Orlando”, con le sospensi...

Roma, 17 ott (Adnkronos) – "Ho presentato un emendamento sulla prescrizione che punta a recuperare una convincente proposta presentata nella scorsa legislatura della commissione Lattanzi e non approvata per il veto di M5S. Si tratta di un affinamento della “Orlando”, con le sospensioni della prescrizione di 18 mesi dopo le sentenze di condanna in primo grado ed in appello, che verrebbero riassorbite ove non venissero utilmente utilizzate per concludere tempestivamente i giudizi". Lo dice Enrico Costa, deputato di Azione.

"Su questo schema c’è una corrispondenza con l’emendamento presentato dalla maggioranza, ciò consente di garantire un’ampia convergenza sul testo che andrà in aula il 27 ottobre su esplicita richiesta del nostro gruppo. In sintesi, grazie al nostro stimolo la maggioranza è stata costretta a trovare una proposta unitaria”, aggiunge Costa.