Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Il magistrato sceglie di candidarsi in politica? Eletto o non eletto, non può poi tranquillamente tornare a fare il pm o il giudice. Va precisato ben chiaro nella legge, e questa riforma ne è l’occasione. Le ‘porte girevoli’ fanno male alla politica ed alla giustizia”.

Lo scrive sul suo profilo Twitter Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione.