Giustizia: Costa, 'Santalucia chiarisca che non minaccia, referendum se si ostacolano riforme'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Quale sarebbe la ‘ferma reazione’ della magistratura di fronte ai referendum? Immaginiamo, conoscendolo, che il presidente Santalucia intendesse parlare di ‘reazione argomentativa’, e non fare una minaccia, ma farebbe bene a chiarirlo. Perché se non lo facesse, allora sì che si aprirebbe uno scontro che non fa bene alla giustizia".

Lo afferma Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione.

"Detto questo, il Parlamento -aggiunge- ha l’occasione di fare le riforme e la maggioranza tutta di non sabotarle. Se qualcuno si mettesse di traverso i referendum diventerebbero inevitabili”.