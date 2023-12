Giustizia: Crosetto, 'sollevato tema non mio, tornassi indietro non lo rifarei'

Giustizia: Crosetto, 'sollevato tema non mio, tornassi indietro non lo r...

Giustizia: Crosetto, 'sollevato tema non mio, tornassi indietro non lo r...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - In un paese democratico anche al ministro della Difesa è "consentito sollevare un tema non suo: io l'ho fatto, ma se tornassi indietro non lo farei, perché ho altro da fare e mi occupo di altro". Così il ministro della Difesa Guido Crose...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – In un paese democratico anche al ministro della Difesa è "consentito sollevare un tema non suo: io l'ho fatto, ma se tornassi indietro non lo farei, perché ho altro da fare e mi occupo di altro". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un passaggio del suo intervento in Aula alla Camera.