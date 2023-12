Giustizia: Davigo, 'la riforma Nordio è fumo negli occhi'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - La riforma del guardasigilli Carlo Nordio "come quelle che l'hanno preceduta, è solo finalizzata a gettare fumo negli occhi dei cittadini per nascondere i veri problemi della giustizia che, oggettivamente, non funziona". Lo afferma, in un'interv...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – La riforma del guardasigilli Carlo Nordio "come quelle che l'hanno preceduta, è solo finalizzata a gettare fumo negli occhi dei cittadini per nascondere i veri problemi della giustizia che, oggettivamente, non funziona". Lo afferma, in un'intervista a 'la Stampa', l'ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo secondo il quale in Italia il vero problema è "il numero dei processi".

La 'pagella per i magistrati' "è l'ennesimo inutile tentativo di risolvere i problemi complessi con soluzioni semplici. La politica non riesce a comprendere l'importanza dell'indipendenza dei singoli magistrati anche rispetto ai loro vertici. Con queste valutazioni, che peraltro già esistono, per ottenere il massimo dei voti, giudici e pm finiranno per assecondare ogni volontà di chi deve dare quel giudizio, quindi del capo dell'ufficio. Diventeranno come gli impiegati della pubblica amministrazione e l'indipendenza andrà a farsi friggere". Sulla separazione delle carriere, secondo Davigo "Nordio parla a vanvera, dice che ci sarebbe un pm separato e indipendente. Questa è fantascienza".

Secondo Davigo "in Italia mancano le teste" e il pallino dei governi è sempre stato quello di "rendere procure e tribunali obbedienti, senza capire che i magistrati addomesticati rischiano di ritorcersi domani contro gli stessi politici che li hanno voluti".