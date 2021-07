Giustizia: Di Battista, 'con riforma Cartabia maxi-regalo a impunità e ladri'**

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Sul Fatto c'è un editoriale di Travaglio che, ahimè, va letto. Dico ahimè perché spiega perfettamente quel che sta tentando di fare il governo dei migliori, ovvero un maxi-regalo all'impunità. Ovvero ai ladri!". Lo scrive Alessandro Di Battista in un post scriptum di una foto postata su Instagram dalla Bolivia, post in cui richiama un editoriale del direttore del Fatto Quotidiano in cui si parla di 'controriforma Cartabia'.

E a chi, nei commenti, invita il M5S ad uscire dal governo Draghi subito, l'ex deputato M5S replica tacciando la presenza del Movimento nell'esecutivo "una caporetto ampiamente prevedibile", "non lo dire a me – risponde ad un altro follower – Io sono uscito dal movimento per questo suicidio politico".