Giustizia: Dori (Avs), 'silenzio su lotta a mafie, corruzione e reati ambientali'

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - “Molti i punti affrontati dal ministro Nordio nella sua audizione alla Camera ma nessuna parola è stata spesa riguardo ai temi cruciali per la vita del Paese: lotta alle mafie e alla corruzione, in che modo il Governo intende impostare la sua azione? In che ...

Roma, 7 dic.

– (Adnkronos) – “Molti i punti affrontati dal ministro Nordio nella sua audizione alla Camera ma nessuna parola è stata spesa riguardo ai temi cruciali per la vita del Paese: lotta alle mafie e alla corruzione, in che modo il Governo intende impostare la sua azione? In che modo si intende proseguire la lotta ai reati ambientali evitando la mannaia delle prescrizioni?Su questo è silenzio”. Lo afferma Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Giustizia della Camera.

"Per quanto ci riguarda – aggiunge – abbiamo posto al ministro il problema della giustizia riparativa, un terreno per noi fondamentale nell’azione penale perché mette al centro le vittime, e poi l’apertura di quel vero e proprio vaso di Pandora che sono le strutture commissariate: non è tollerabile la prosecuzione all’infinito con amministrazione di emergenza che spesso operano in deroga alla legge o comunque gestendo tanti miliardi”.