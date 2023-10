Giustizia: Faraone (Iv), 'grave Schlein e Conte a congresso Area democratica'

Roma, 1 ott (Adnkronos) – "A Palermo si è tenuto il congresso di una corrente della magistratura, una corrente di sinistra. Già dovrebbe indignarci che si esistano delle correnti della magistratura. Cioè di un potere indipendente che dovrebbe garantire tutti i cittadini al di là delle appartenenze politiche, della razza, della cultura, etc". Lo dice Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva, in un video pubblicato su Tik Tok.

"Ciò che è più grave ancora è che due leader politici della sinistra, Elly Schlein del Pd e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, abbiano partecipato al congresso della corrente di sinistra della magistratura. Poi ci meravigliamo che i cittadini non si fidino più della magistratura, della giustizia. E i giornali? Nessuno commenta sdegnato quello che è accaduto. Al massimo ci raccontano se si sono salutati e come. Io invece mi indigno e credo che a tutto questo non possiamo rassegnarci", conclude Faraone.