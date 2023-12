Giustizia: Faraone (Iv), 'Nordio risponda a Crosetto con fatti, agisca'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Nordio risponda con i fatti agli allarmi del suo collega ministro Crosetto". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva, dopo l'informativa alla Camera del ministro Guido Crosetto sulla giustizia.

"Non è possibile che all’interno dello stesso governo un ministro esprima preoccupazioni e l’altro, titolare della delega, non agisca. Come ha detto bene il collega Roberto Giachetti, aspettiamo impazienti in Parlamento le riforme annunciate già un anno fa: dalla separazione delle carriere, all’abolizione dell’abuso di ufficio, alla carcerazione preventiva. Giorgia Meloni esca dal bunker e si occupi di giustizia. La riforma è una priorità, in campagna elettorale anche per lei lo sembrava. Adesso pare aver cambiato idea", conclude.