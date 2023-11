Giustizia: fonti antimafia, 'audizione Crosetto valutata quando ufficializzata richiesta'**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Come giustamente affermato dal Pd la richiesta di audizione del ministro Crosetto sarà valutata quando ufficialmente formulata in ufficio di presidenza". E' quanto si apprende da fonti della presidenza della commissione parlamentare Antimafia dopo l...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "Come giustamente affermato dal Pd la richiesta di audizione del ministro Crosetto sarà valutata quando ufficialmente formulata in ufficio di presidenza". E' quanto si apprende da fonti della presidenza della commissione parlamentare Antimafia dopo la richiesta avanzata dal Pd di un'audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo le dichiarazioni di oggi sulla magistratura in una intervista.