Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Tre anni per chiudere un processo in appello e 18 mesi in Cassazione, pena l'azzeramento del processo. Sarebbe questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il contenuto della mediazione raggiunta nel governo sulla prescrizione per evitare l'astensione del M5S in Cdm sulla riforma Cartabia sul processo penale.