Giustizia: Gasparri, 'magistrati come Esposito confermano necessità riforma'

Roma, 2 set.(Adnkronos) – "Essere insultato sulle colonne del Fatto da Antonio Esposito, uno dei giudici della Cassazione protagonista della più che discutibile condanna a Silvio Berlusconi, è per me motivo di onore. Dobbiamo riformare la magistratura proprio perché esistono degli Antonio Esposito, la cui condotta noi ricordiamo perfettamente. L'uso politico della giustizia, i gravi errori della magistratura, lo scandalo del Csm, le vicende che hanno visto addirittura boicottato Borsellino da parte dei suoi colleghi, dimostrano che da decenni è necessaria una riforma della magistratura. Gli articoli di questo Antonio Esposito ci incoraggiano ad andare a ritmo ancora più veloce. Essere molestati da persone del genere è una medaglia d'oro che ostento sul petto con orgoglio. Io sono io ed Esposito resta Esposito. Per il resto provvedo con querela". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.