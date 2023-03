Giustizia: Gasparri, 'Santalucia vuole imbavagliare Parlamento, intervenga La Russa'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Leggo con stupore che il presidente dell'Anm Santalucia ha avuto da ridire su alcune mie interrogazioni che chiedono delle ispezioni al ministro Nordio su alcuni magistrati che hanno straparlato. Santalucia vorrebbe intimidirmi ignorando peraltro il principio della separazione dei poteri. Santalucia vuole mettere il bavaglio al Parlamento. Denuncerò la sua condotta nelle prossime ore nell'Aula di Palazzo Madama". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Il suo comportamento -aggiunge- è sconcertante. Vuole forse annunciare qualche ritorsione nei miei confronti da parte di qualche toga? Quanto avvenuto è gravissimo. Dovrei denunciarlo alla magistratura se potesse servire a qualcosa. Ma in base a un principio di colleganza nessun togato interverrebbe contro di lui. Quelle di Santalucia sono minacce gravissime. È un atteggiamento sconcertante. Invoco, da parte del presidente del Senato, un intervento immediato per ripristinare il principio della separazione dei poteri e per tutelare l'attività parlamentare. Ho presentato delle interrogazioni come è mio pieno diritto. Santalucia vorrebbe impedirmelo. Questo è un vero e proprio attentato a organi costituzionali. Non mi farò mettere il bavaglio e difenderó la democrazia e la libertà dall'aggressione di Santalucia”.