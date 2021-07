Giustizia: Lega, code per firmare referendum a gazebo

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Entra nel vivo la raccolta firme per i 6 referendum sulla giustizia lanciati da Matteo Salvini. Da Nord a Sud, si legge in comunicato della Lega, sono stati quasi 200 i gazebo organizzati dal partito nella giornata di oggi mentre ne sono previsti oltre 1.500 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio.

Accolte con "entusiasmo" le 6 proposte di riforma: code per firmare al gazebo organizzato al mercato di Cinisello Balsamo, 6mila firme raccolte in poche ore in 27 gazebo in Lombardia, 2mila sottoscrizioni nel Lazio in soli 14 punti di raccolta. Partecipazione significativa anche in Campania con 1.900 firme in poche ore.

Sono segnali, si legge ancora nella nota, "di grande partecipazione" in una giornata lavorativa, con alte temperature ovunque, e che precedono una due giorni di grande mobilitazione.

Oltre che nei gazebo, i cittadini potranno trovare i moduli anche in tutti i Comuni italiani. Il ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha già firmato oggi al banchetto di largo Argentina a Roma mentre quello allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, firmerà domani mattina alle ore 12 a Varese in Piazza Monte Grappa. Erika Stefani, ministro per le Disabilità, è attesa domani per la firma al Gazebo di Portogruaro (Venezia). Il leader della Lega Matteo Salvini firmerà invece a Milano.