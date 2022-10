Giustizia: Leone (Cpgt), 'ammodernare significa processi rapidi con decisioni prevedibili'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "La giustizia ha problemi diversi in campo civile e in campo penale. Per entrambi ammodernare significa rendere i processi rapidi con decisioni prevedibili e non lasciate al caso. In Italia, purtroppo, non c’è né l’uno e né l’altro".

Così all'Adnkronos Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria.

"Ricordo che il nostro Paese è nella 'top Five' degli Stati del Consiglio d'Europa condannati dalla Cedu per l'eccessiva durata dei processi. E non è un bel risultato. Nel penale – ricorda Leone – ci sono problemi ulteriori si pensi al rapporto politica-giustizia, alla presunzione di non colpevolezza o di innocenza, alla custodia cautelare o alla disciplina delle intercettazioni".