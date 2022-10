Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Si deve reintrodurre la norma sulla prescrizione quale norma di civiltà. Il processo è già una pena come diceva Cesare Beccaria. Non è pensabile che un cittadino rimanga anni in attesa di una sentenza. Solo i grillini potevano concepire l’idea del 'fine processo mai’ con lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado".

Così all'Adnkronos Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria.