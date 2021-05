Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "La riforma della giustizia è fondamentale. Io dico 'giochiamoci questa partita', lo dico a Salvini, Di Maio e anche a Giorgia Meloni". Va riformata anche perchè "è uno dei motivi per cui non si investe in Italia". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Stasera Italia.