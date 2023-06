Giustizia, linee guida famiglia-lavoro per l'avvocatura

Roma, 29 giu. (askanews) – Si è svolta, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, la conferenza stampa organizzata dal’Accademia di Diritto, presieduta dall’Avv. Fabiana Lucci, su iniziativa dell’Onorevole Alessia Ambrosi, dal titolo “Linee guida e misure di conciliazione Famiglia-Lavoro per l’Avvocatura”.

Il consesso, ha visto il coinvolgimento di personalità di spicco dell’avvocatura e Deputati/Senatori, è si è proposta di esplorare

le tematiche riguardanti la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Tra i relatori presenti figurano: l’On. Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia; l’On. Alessia Ambrosi, membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea e della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di Lavoro in Italia; l’On. Rosaria Tassinari, membro della Commissione Istruzione e

Lavoro; l’On. Simona Loizzo, membro della Commissione Affari Sociali e Commissione Cultura, Scienza e Istruzione; l’On. Lorenzo Malagola, membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privata.

Ad avviare il dibattito sul tema e motore dell’iniziativa, l’Avv. Fabiana Lucci, Presidente di Accademia di Diritto; l’Avv. Gianluca Lauro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Napoli Nord; l’avv. Rosa Cecere, Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e l’Avv. Enrico Lucci, Responsabile dell’Associazione Accademia di Diritto.

“Lavoriamo da anni su tematiche che riguardano il mondo dell’Avvocatura ma, fino a poco tempo fa, la conciliazione famiglia-lavoro era una tematica di cui non si conoscevano i dettagli e gli ambiti di applicazione. Dopo il caso dell’Avvocatessa che si è vista rifiutare il legittimo impedimento, in seguito al ricovero del figlio in ospedale, a

differenza di quanto avvenuto a Treviso, dove il giudice ha lasciato il collegio per assistere alla nascita del suo secondogenito, si è fatta luce su di uno dei tanti aspetti che toccano professionisti e lavoratori del settore privato. Con il

convegno organizzato alla Camera, del quale ringrazio l’Onorevole Ambrosi ed i presenti, abbiamo voluto tradurre gli approfondimenti e gli studi di Accademia di Diritto in proposte

concrete che, bontà delle Istituzioni, possono divenire vere e proprie proposte di legge. Discutere e confrontarsi sul tema è un

buon punto di partenza per questo Nostro progetto oltre che di vitale importanza per recepire quelle norme europee che possono

migliorare la vita di molti professionisti, ancora troppo spesso lasciati a se stessi”. Così l’Avvocato Fabiana Lucci, Presidente dell’Accademia di Diritto.