Giustizia: lunedì alla Camera presentazione sito presuntoinnocente.com

Rima, 25 giu. (Adnkronos) – "Lunedì 28 giugno alle 16 avrà luogo, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa per la presentazione del sito presuntoinnocente.com, lo annunciano i promotori Enrico Costa, Guido Crosetto, Roberto Giachetti, Giusi Bartolozzi, Gianni Pittella e Alessandro Barbano".

Si legge in una nota.

"Un’idea che nasce da persone di diverso orientamento politico e culturale, accomunate dallo stesso spirito e dalla medesima convinzione in principi affermati nella Costituzione, ma affievoliti nella realtà, quali, tra gli altri, la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, la certezza della pena e la ragionevole durata del processo. Nell’occasione verrà lanciato un appello alla politica e alla società civile ad aderire a questo percorso per far nascere insieme un grande movimento di opinione trasversale che sia sganciato dalla convenienza quotidiana dei partiti.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di pubblicare informazioni, opinioni, proposte e soprattutto ospitare testimonianze di cittadini che raccontino la loro esperienza a contatto con la Giustizia".

"Storie da cui possono nascere delle proposte, mobilitazioni e idee. Oggi, ad interessarsi dei temi della giustizia sono quasi esclusivamente gli operatori del settore o le persone che hanno 'toccato con mano' il processo per esserne stati coinvolti. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere che i temi della giustizia non sono 'estranei' alla vita quotidiana di ciascuno, ma rappresentano le regole fondamentali dello stare insieme".