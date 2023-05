Giustizia: Lupacchini, ‘contro di me accuse strumentali per allontanarmi da Catanzaro'**

**Giustizia: Lupacchini, ‘contro di me accuse strumentali per allontana...

**Giustizia: Lupacchini, ‘contro di me accuse strumentali per allontana...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - ‘’Il procedimento nei miei confronti è stato instaurato in assenza dei requisiti minimi di legge per la qualificazione del fatto come reato’’. Lo afferma all’Adnkronos l’ex magistrato Otello Lupacchini, assolto con formula piena,...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – ‘’Il procedimento nei miei confronti è stato instaurato in assenza dei requisiti minimi di legge per la qualificazione del fatto come reato’’. Lo afferma all’Adnkronos l’ex magistrato Otello Lupacchini, assolto con formula piena, ‘’perché il fatto non sussiste’’ nel processo a Salerno sul caso della scorta. Nel procedimento, iniziato nel 2019, l’ex procuratore generale di Catanzaro era accusato di falso per aver indotto in errore nel febbraio 2019 il Comitato interforze riunitosi presso la Prefettura di Catanzaro per deliberare sull’esistenza di un superiore livello di esposizione al rischio del magistrato e quindi sull’opportunità di potenziargli la scorta.

‘’Ritengo, e mi adopererò in tutte le sedi opportune per dimostrare come l’azione penale possa essere stata esercitata in via assolutamente strumentale al mio allontanamento da Catanzaro – sottolinea Lupacchini – dove, esercitando le funzioni di procuratore generale, come ho cercato inutilmente di chiarire ad una sezione disciplinare sorda e indisponibile all’ascolto, probabilmente disturbavo qualcuno o qualcosa. Fui trasferito dal Csm in meno di 24 ore, dopo che mi era arrivata una lettera anonima in cui mi si informava che si stava preparando una bella trappola nei miei confronti. Ma di tutto questo torneremo a parlare perché finora si è semplicemente archiviata la mia denuncia alla Procura di Roma’’, aggiunge l’ex magistrato.

‘’Nel processo sono stati sentiti tutti i testi dell’accusa, ma il rappresentante del pubblico ministero fino all’ultimo ha cercato di procrastinare la decisione, pretendendo di farlo nel mio interesse ma di fatto lasciandomi sulla graticola. Non posso che ringraziare il mio difensore, l’avvocato Ivano Iai, che mi ha sostenuto con competenza, professionalità e con grande senso dell’amicizia. Non posso che complimentarmi con il giudice – conclude Lupacchini – per l’indipendenza dimostrata nell’assumere una decisione dal punto di vista giuridico agevole, ma che sicuramente disturberà molto qualcuno’’.