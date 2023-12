Giustizia: Lupi (Nm), 'bene Crosetto su tavolo di pace per riforma'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Condividiamo le parole del ministro Guido Crosetto e sosteniamo la sua proposta di un ‘tavolo di pace’ per costruire, con il contributo di tutti, la riforma della Giustizia. Anche le opposizioni dovrebbero riflettere su questa necessità e mettere da parte il furore ideologico che utilizzano per attaccare ogni proposta che arriva dalla maggioranza. Da decenni il rapporto tra politica e istituzioni da un lato e magistratura dall’altro è quantomeno complicato e sarebbe dovere di tutti lavorare per ricomporre le frizioni tra poteri dello Stato e creare un nuovo e più armonioso equilibrio”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.