Giustizia: Magi, 'Crosetto ha già informato Mattarella su dettagli complotto?'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Puntuale come un orologio svizzero, per distrarre l’attenzione da una manovra disastrosa e da una riforma costituzionale vergognosa, la destra torna a vaneggiare di un complotto contro il governo". Così il segretario di Più Europa, Riccardo...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Puntuale come un orologio svizzero, per distrarre l’attenzione da una manovra disastrosa e da una riforma costituzionale vergognosa, la destra torna a vaneggiare di un complotto contro il governo". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Stavolta a farlo è il ministro Crosetto, che replicando alle sollecitazioni di +Europa di venire in parlamento a spiegare l’attacco di oggi contro la magistratura , arriva a persino a scomodare Enzo Tortora. Poiché il caso Tortora, per la sua portata di gravità, non può essere usato come un sasso da gettare nello stagno, a maggior ragione è urgente un chiarimento di fronte al Parlamento o le scuse per avere esagerato oltremodo".

"Visto poi che il ministro Crosetto ha deciso di lanciare questo allarme con un'intervista domenicale al principale quotidiano italiano, e dunque con la massima evidenza pubblica, anche il chiarimento deve avere la stessa evidenza. Immagino infine che il ministro Crosetto abbia preventivamente informato il presidente Mattarella, che presiede il Csm, di queste sue gravissime accuse”.