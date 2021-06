Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "I referendum sono strumenti legittimi, ma #Salvini li sta usando solo come un modo per allungare i tempi. Per noi la riforma della giustizia si deve fare in Parlamento. Sosteniamo con forza l’agenda Cartabia e lavoreremo perché sia realizzata".

Così la presidente dei senatori Pd, Simona Malpezzi, su twitter.