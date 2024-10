Giustizia: Mantovano, critiche a ddl Nordio? Riflesso condizionato di demonizzare**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Dietro le critiche mosse da alcune Procure al ddl Nordio, ad esempio sulle modifiche introdotte all'interrogatorio preventivo, "non vedo" da "taluni magistrati" un'"atteggiamento di lettura anche critica, che può essere anche molto positivo e far correggere" eventuale storture di un provvedimento -"cosa che accade per tutto, anche oggi in Cdm sul dl flussi-, ma è una sorta di riflesso condizionato da demonizzazione, da attentato". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, rispondendo alla domanda di un cronista in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Il ddl Nordio è passato un vaglio parlamentare non breve, con la giusta discussione", ora "vediamo come funziona, poi se ci sono limiti eccessivi si modificheranno. Ma trovo complicato il confronto con chi per ogni cosa attiva la sirena, lo trovo davvero fastidioso".