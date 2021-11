Giustizia: Marcucci, 'garantismo precondizione per alleanze con M5S in Italia ed Europa'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Sostenere che una persona innocente secondo il tribunale debba comunque essere condannata dalla politica, è una forma di perverso giustizialismo 2.0. Consiglio all'onorevole 5stelle Vittorio Ferraresi di non perseverare. Il M5S rischia di diventare diabolico. L'ex sindaco di Lodi Uggetti come ammesso anche dal ministro Di Maio ha già sofferto abbastanza gogna.

Il M5S sappia che liberarsi dal giustizialismo, sarà precondizione richiesta per alleanze democratiche in Italia ed in Europa”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.