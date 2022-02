Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Sono pentito di non aver firmato -per disciplina di partito, e per rispetto del mio stesso ruolo in Parlamento- i referendum sulla giustizia, o almeno alcuni di essi. Se la Corte li ammetterà, farò la mia parte nella campagna".

Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Salvatore Margiotta.