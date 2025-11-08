Giustizia, Maruotti: "Movente riforma è controllare la magistratura"

Roma, 8 nov. (askanews) – “Invece di parlare di noi sarebbe utile che il governo discuta di come ridurre i tagli alla giustizia annunciati nella finanziaria. Parliamo di decine di milioni di euro, di tagli che sicuramente non renderanno i processi più rapidi”. Lo ha detto il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, parlando a margine del Comitato direttivo centrale dell’associazione.

Rispondendo poi al sottosegretario Alfredo Mantovano che aveva parlato di una “invasione di campo” della magistratura rispetto all’operato dell’esecutivo, Maruotti ha spiegato: “E’ evidentemente il segno del valore e del movente reale di questa riforma, cioè quello fondamentalmente di consentire al governo di turno di controllare la magistratura: non ci sono altre interpretazioni possibili ad espressioni letterali cosìàchiare”.