Giustizia: Meloni, 'solo piccola parte magistratura rema contro, riforma va fatta'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Si cerca di costruire uno scontro tra politica e magistratura, non vedo uno scontro e non potrebbe venire da me che ho grande rispetto per chi serve lo Stato. Io penso che politica e magistratura debbano lavorare insieme per rafforzare la lotta alla criminalità, rendere più veloce la giustizia. Vogliamo fare del nostro meglio per aiutare la magistratura. Che poi in Italia ci sia una piccolissima parte, ma rumorosa, della magistratura che per ragioni ideologiche ritiene di dover disapplicare i provvedimenti di un governo che non condivide o influenzare il dibattito politico è un fatto". Così la premier Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5.

"Mi ha colpito, ad esempio – va avanti – che l'Anm dica che la riforma istituzionale è un attacco alla magistratura, che non è toccata, e abbia una deriva anti democratica, ma so che riguarda una piccola parte della magistratura", puntualizza, chiarendo che "penso comunque che una riforma sulla giustizia vada fatta".