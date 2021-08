Giustizia: Morassut, 'dolore per scomparsa Petrucci, Pd perde uomo di grande valore'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "La scomparsa di Luca Petrucci è per me e per molti amici e compagni un dolore profondo. Non ci sono parole quando scompare un amico col quale hai condiviso passioni politiche e sentimenti personali, intimi. Luca Petrucci, uomo di sinistra, uomo di legge irreprensibile e stimato nel Foro, ha partecipato come avvocato ai più grandi processi romani dagli anni ‘90 ad oggi".

Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd, Roberto Morassut.

"Acuto, riservato godeva di grandissima autorevolezza e credibilità presso gli uffici giudiziari di Roma e di tutta Italia. Amministratore pubblico efficiente e specchiato ha fatto rinascere, dirigendo l’Ater di Roma, interi quartieri di periferia con interventi di recupero che hanno restituito dignità a grandi quartieri popolari. Il Pd perde un uomo di grandissimo valore, il mondo della giustizia un professionista di prim’ordine.

In tanti perdiamo un amico che ricorderemo per sempre”.