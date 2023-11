Giustizia, Mulé: "Se Crosetto ha lanciato allarme ha degli elementi"

Roma, 27 nov. (askanews) – “La serietà, l’affidabilità e la lealtà del ministro Crosetto non possono essere messe in discussione. Se ha lanciato quell’allarme ha degli elementi al di là di ciò che è noto da riferire. Lui stesso ha detto che è pronto ad andare all’antimafia, al Copasir per riferire elementi di cui è venuto a conoscenza. Dopo di che è un fatto che la magistratura, in parte, piccola-media, sia stata attinta dal morbo della politicizzazione, viceversa tanti fatti in questi anni non sarebbero successi”: lo ha detto Giorgio Mulé, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio, dopo l’intervista del ministro della Difesa Guido Crosetto al Corriere della Sera, in cui ha denunciato presunte riunioni di magistrati contro il governo Meloni.