Giustizia, Musumeci: toghe prendano atto politica tornata autorevole

Milano, 1 feb. (askanews) – “Non serve a nessuno lo scontro, non serve a nessuno. Adesso chiedetevi chi lo vuole. Noi non solo abbassiamo i toni, addirittura parliamo sottovoce”. Così il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci, parlando a margine della direzione nazionale di FdI.

Sul caso Almasri “c’è un’indagine in corso e è stata anche spiegata la ragione per la quale in questo momento non è opportuno per rispetto proprio alla magistratura che il presidente vada in aula, del resto ha riferito già il collegamento Piantedosi. C’è una parte della magistratura che è convinta che se un governo è di centro-destra o di destracentro, bisogna mandarlo a casa. E questo significa mancanza di rispetto nei confronti del popolo italiano”.

“Sono trent’anni che una parte della magistratura, tende ad occupare spazi della politica. In democrazia decide il popolo. Lasciateci governare “