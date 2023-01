Giustizia: Nanni (pg Milano), 'scelta magistrati sia ispirata solo a criteri merito'

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Per il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, il "vero problema" non riguarda il potere dei capi degli uffici "ma la scelta dei medesimi, per troppo tempo ostaggio di interessi e rivendicazioni di quelli che abbiamo chiamato gruppi o sottosistemi...

Milano, 28 gen.

(Adnkronos) – Per il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, il "vero problema" non riguarda il potere dei capi degli uffici "ma la scelta dei medesimi, per troppo tempo ostaggio di interessi e rivendicazioni di quelli che abbiamo chiamato gruppi o sottosistemi e non ispirata, come invece dovrebbe essere, esclusivamente a criteri di merito, capacità ed esperienza".

D'altra parte, spiega nella sua relazione letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, "se una categoria o un sottosistema si sentono in qualche modo minacciati o peggio aggrediti, reagiscono al loro interno contrapponendo modelli di comportamento con tratti di autoreferenzialità e protagonismo a tutto scapito della tecnica e professionalità di cui abbiamo sicuramente un estremo bisogno, con tutte le conseguenze disfunzionali che abbiamo sperimentato in passato".