Giustizia: Nanni (pg Milano), 'superare vecchio conflitto fra politica e magistratura'

(Adnkronos) – "La situazione attuale, per quanto riguarda il sistema giustizia, è caratterizzata da tensioni di senso opposto, come ad esempio la riproposizione del vecchio conflitto fra politica e magistratura o le rivendicazioni di categoria da parte di alcuni operatori contrapposti ad altri; si tratta di condizioni che andrebbero superate perché solo in un clima di sincera e disinteressata unità possono svilupparsi idee e proposte volte a rinforzare su base razionale il concetto di bene comune e con questo promuovere un vero ed efficace cambiamento".

E' quanto si legge nell'intervento del procuratore generale Francesca Nanni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.