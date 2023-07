Giustizia: Nevi (Fi), 'riforma per farla funzionare meglio'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "La giustizia è un tema di cui parlare poco ma confrontandosi di più. E’ una riforma seria e complessa, che vogliamo portare avanti senza strappi e per farla funzionare meglio, deve essere un servizio essenziale per il cittadino. Abbiamo deciso di...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "La giustizia è un tema di cui parlare poco ma confrontandosi di più. E’ una riforma seria e complessa, che vogliamo portare avanti senza strappi e per farla funzionare meglio, deve essere un servizio essenziale per il cittadino. Abbiamo deciso di farla non per decreto ma con un disegno di legge, abbiamo già messo dentro l’abuso d’ufficio e ora spingiamo per la separazione delle carriere. C’è la necessità di mettere ordine in modo che la magistratura faccia al meglio il suo mestiere". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, a Omnibus.

"Parte della magistratura, forse sempre la stessa, continua a mettere delle bombette a orologeria al momento giusto come è successo con la vicenda di Santanchè e di Delmastro. Tantissimi magistrati sono persone serie e perbene che lavorano in silenzio come sottolineato anche da Mattarella, la riforma la facciano per loro, dobbiamo fare in modo che facciano il loro mestiere disinteressandosi delle questioni politiche", ha concluso il deputato azzurro.