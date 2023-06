Giustizia: Nordio, 'ddl omaggio a Berlusconi? Ipotesi stravagante, per riforma serve tempo'

Taormina 17 giu. (Adnkronos) - "L'altro giorno qualcuno ha detto che abbiamo approvato questa riforma della giustizia perché essendo morto Berlusconi volevamo tributargli un omaggio. Come se 24 pagine di articolati sui codici penali, di procedura penale, si potessero scrivere per ce...

Taormina 17 giu. (Adnkronos) – "L'altro giorno qualcuno ha detto che abbiamo approvato questa riforma della giustizia perché essendo morto Berlusconi volevamo tributargli un omaggio. Come se 24 pagine di articolati sui codici penali, di procedura penale, si potessero scrivere per celebrare la morte di un uomo. Che tra l'altro, se n'è andato improvvisamente". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando a Taobuk di Taormina della riforma della giustizia e dell'omaggio a Berlusconi. "E' chiaro che è un lavoro che è andato avanti da mesi – dice – La polemica politica è arrivata al punto tale per cui si è perfino ipotizzata questa ipotesi stravagante. Ma anche questo era stato messo in bilancio".