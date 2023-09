Giustizia: Nordio, 'eresia pensare che magistratura finisca sotto controllo esecutivo'**

Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Ho fatto il magistrato e lo rifarei e mi sento con la toga addosso. Perciò mi preme dire che, quali che siano le riforme, per me sarebbe una eresia pensare che la magistratura possa finire sotto il controllo dell'esecutivo". Lo ha detto il minist...

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – "Ho fatto il magistrato e lo rifarei e mi sento con la toga addosso. Perciò mi preme dire che, quali che siano le riforme, per me sarebbe una eresia pensare che la magistratura possa finire sotto il controllo dell'esecutivo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo al congresso nazionale della corrente della magistratura Area, a Palermo,. "Ho scelto questa professione perché è la più libera e importante nell'attuazione del dettato costituzionale, vincolata come è solo alla legge. Mai l'avrei scelta se avessi pensato che da pm avrei avuto sopra di me un potere gerarchico rappresentato da un partito", ha detto.