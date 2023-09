Giustizia: Nordio, 'idee differenti su soluzioni ma evidenziare le cose che ci uniscono'

Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Io ho cercato di annunciare le riforme secondo noi essenziali e prioritarie che riguardano l'efficientamento della giustizia, di cui nessuno parla mai, colgo anzi questa occasione per ribadire questo concetto. Noi stiamo lavorando alacremente, diciamo che qu...

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – "Io ho cercato di annunciare le riforme secondo noi essenziali e prioritarie che riguardano l'efficientamento della giustizia, di cui nessuno parla mai, colgo anzi questa occasione per ribadire questo concetto. Noi stiamo lavorando alacremente, diciamo che quasi due terzi della nostra attività è dedicata all'efficientamento della giustizia ai fini di attuare i piani del Pnrr, e soprattutto velocizzare i processi, soprattutto quelli civili. Perché la lentezza della giustizia ci costa circa 2 punti di Pil". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, lasciando il congresso nazionale di Area. "Poi nessuno si nasconde, lo sappiamo – dice – siamo persone reali e mature, che ci sono differenti idee di concepire alcune soluzioni per quanto riguarda soprattutto il diritto penale, ma io ho cercato di mettere in evidenza le cose che ci uniscono. E tra queste c'è sicuramente quella di rendere la giustizia più efficiente e più rapida", conclude.