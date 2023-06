Giustizia: Nordio, 'più radicali su barbarie intercettazioni, costano mln con risultati minimi'

Taormina, 17 giu. (Adnkronos) - "Noi interverremo sulle intercettazioni molto più radicalmente. Che questa sia una barbarie che costa 200 milioni di euro l'anno per raggiungere risultati minimi è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo No...

Taormina, 17 giu. (Adnkronos) – "Noi interverremo sulle intercettazioni molto più radicalmente. Che questa sia una barbarie che costa 200 milioni di euro l'anno per raggiungere risultati minimi è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando a Taobuk. "Spendiamo una cifra colossale per inchieste che raggiungono risultati minimi tra l'altro rovinando la vita delle persone", dice. "Vorrei ricordare che la legge impedisce la pubblicazione degli atti giudiziari e vengono pubblicati lo stesso e nessuno dice nulla. Ma la legge c'è già. I brogliacci della polizia non dovrebbero mai figurare perché la legge attuale dispone che questi brogliacci debbano essere depositati davanti al gip e debbano essere trascritti nella forma della perizia e nel contraddittorio delle parti. Perché molto spesso il brogliaccio della Polizia, quello finito intanto sui giornali è sbagliato. Perché magari l'intercettazione viene trascritta e interpretata da un maresciallo di Venezia che non capisce quanto dicono due siciliani e ha sbagliato a comprendere quanto dicono. E poi si scopre, con la trascrizione della perizia, che tutto quello scritto sui giornali è sbagliato. Non dico falso, che è ingannevole, ma era sbagliato".