Giustizia, Nordio: presto il ddl su separazione delle carriere in Cdm

Roma, 15 mag. (askanews) – “Nei prossimi giorni, vedrete la presentazione in Consiglio dei ministri il provvedimento sulla separazione delle carriere che conterrà anche importanti riforme sulla composizione e sul criterio di elezione del Csm, oltre ad altri principi che sono consustanziali al giusto processo e al sistema accusatorio”. Così il ministro della giustizia, Carlo Nordio, rispondendo ad una interrogazione nel corso del question time alla Camera.

“Per gli altri interventi normativi primari, sapete che il cosiddetto decreto Nordio è stato approvato ormai un anno fa dal consiglio dei ministri, ha avuto una lunga discussione in commissione al Senato, è stato approvato in aula al Senato, adesso è stato approvato in commissione alla Camera, e arriverà in aula nei prossimi giorni. Sicuramente nei prossimi giorni, come ha detto la presidente Meloni, sarà presentato il disegno di legge sulla separazione delle carriere e la Camera avrà calendarizzato e speriamo anche approvato in tempi rapidi, il resto del pacchetto che riguarda l riforme massime tra queste le nuove regole sulla emanazione della custodia cautelare e l’interrogatorio di garanzia che dovrà precedere l’emissione della stessa ordinanza”.