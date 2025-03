Giustizia, Nordio: riforma va avanti, non vacilliamo davanti attacchi

Giustizia, Nordio: riforma va avanti, non vacilliamo davanti attacchi

Roma, 26 mar. (askanews) -“A titolo personale ho il sospetto, spero non sia vero, che tutti questi attacchi, che arrivano da tutte le parti, anche dalla stampa, nei modi più sciatti e fasulli… iniziano a dare la sensazione che si tratti di un attacco programmato, duraturo per evitare quella che secondo noi è la madre delle riforme, quella sulla separazione delle carriere e l’inserimento del sorteggio nel Csm. Io spero si sbagliarmi, ma vorrei essere chiaro: quali siano gli attacchi, noi non vacilleremo e andremo avanti”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella replica alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni e in discussione in Aula alla Camera.

“La riforma andrà avanti – ha aggiunto – e più saranno violenti, impropri e sciatti gli attacchi in questo senso, più noi saremo forti e determinati; se voi farete del vostro peggio noi faremo del nostro meglio”.