Giustizia: Nordio 'Spostiamo le intercettazioni inutili sui cittadini alle indagini sulle mafie'

Taormina, 17 giu. (Adnkronos) – "Usiamo una parte delle risorse per le intercettazioni inutili sui cittadini normali e spostiamoli sulle indagini sulla grande criminalità organizzata. E' un discorso che abbiamo fatto con il Procuratore antimafia Melillo. Perché noi siamo tecnologicamente arretrati. Io intendo potenziare le intercettazioni sulla mafia ma servono risorse". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a Taobuk s Taormina. "Siamo indietro di anni sulle tecnologie che usano le grandi organizzazioni criminali, perché non abbiamo i soldi per pagare gli strumenti che intercettano le organizzazioni criminali, che sono molto più avanti con la tecnologia – dice Nordio – Lo stesso trojan che oggi viene considerato il meglio del meglio, o il peggio del peggio, è superatissimo. La criminalità organizzata usa dei sistemi che oggi non riusciamo a intercettare perché non abbiamo i soldi per farlo. Allora dico