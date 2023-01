Giustizia: Ondei, 'allarma numero arresti minori, occorre potenziare sistema'

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Nell'ultimo anno il Tribunale per i minorenni di Milano ha avuto un numero di sopravvenienze superiore a quelle di Roma e Napoli sebbene il tempo che occorre per definire mediamente un fascicolo si è ridotto dal 2019 ad oggi del 16,3% nel civile (559 giorni)...

Milano, 28 gen.

(Adnkronos) – Nell'ultimo anno il Tribunale per i minorenni di Milano ha avuto un numero di sopravvenienze superiore a quelle di Roma e Napoli sebbene il tempo che occorre per definire mediamente un fascicolo si è ridotto dal 2019 ad oggi del 16,3% nel civile (559 giorni) e del 15,6% nel penale (342 giorni). "Suscita allarme" la circostanza che le misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Milano nel solo primo semestre dell'anno 2022 hanno raggiunto l'elevato numero di 182 rispetto alle 137 emesse nello stesso semestre dell'anno 2021.

"Appare chiaro come il disagio minorile tradottosi in devianza sia divenuto sempre più preoccupante mentre nessun intervento di potenziamento abbia riguardato il sistema giudiziario minorile per consentire allo stesso di assicurare risposte adeguate ai bisogni crescenti. Occorre squarciare il velo di Maja che è stato steso sul mondo della giustizia minorile". E' uno dei passaggi del discorso del presidente della corte di Appello di Milano Giuseppe Ondei, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.