Giustizia: Pagano (Fi), 'avanti spediti su separazione carriere'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "La separazione delle carriere è un tema di grande attualità e rilevanza, non a caso ho voluto incardinare le quattro proposte di legge che riguardano l'iter di modifica della Costituzione proprio a inizio legislatura per dare, da subito, un’impronta alla materia e consentire ampi margini di discussione a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Ho nominato me stesso relatore di questo provvedimento per l’attenzione che ripongo nella materia e, voglio rassicurare tutti, il cammino si è arrestato solo temporaneamente perché, negli ultimi due mesi, ci siamo occupati di cinque decreti ma riprenderà subito dopo la pausa estiva. Voglio così rispondere alle sollecitazioni che mi sono arrivate, in tal senso, anche dai colleghi Costa e Giachetti". Lo ha detto Nazario Pagano, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, aprendo i lavori del convegno 'Separare le carriere, unire la giustizia: una riforma necessaria' promosso dall’Organismo Congressuale Forense a Palazzo San Macuto.

"Classe politica, e gli stessi magistrati, devono necessariamente confrontarsi e ben vengano incontri di così alto profilo per approfondire questa tematica e far sì che tutti gli interlocutori possano dialogare per una soluzione il più condivisa possibile che consenta di garantire alla magistratura giudicante e requirente forza, credibilità, autorevolezza e indipendenza", ha concluso Pagano.