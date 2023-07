Giustizia: Paita (Az-Iv), 'riforma parta dal Senato per accelerare'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "In Italia c'è il principio della separazione dei poteri, il Parlamento fa le leggi e la magistratura le applica. Da 30 anni questo meccanismo, anche per una certa debolezza della politica, è entrato in corto circuito. Serve quindi una riforma coer...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "In Italia c'è il principio della separazione dei poteri, il Parlamento fa le leggi e la magistratura le applica. Da 30 anni questo meccanismo, anche per una certa debolezza della politica, è entrato in corto circuito. Serve quindi una riforma coerente. La proposta Nordio non arriva in Parlamento perché ci sono tanti decreti? Al Senato ce ne sono attualmente pochi, e allora dico: 'Partite dal Senato, e vedrete che i tempi si accorceranno'”. Così Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale del partito di Matteo Renzi, parlando a Sky Tg24. "Se Forza Italia riuscirà a trascinare questo governo sul tema garantismo sarò contenta, ma ho i miei dubbi. La verità è che la maggioranza non ha sciolto i nodi su questo", conclude Paita.