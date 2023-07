Giustizia: Paita (Iv), 'sì alla separazione delle carriere, fiducia in Nordio'

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "La separazione delle carriere è cosa buona e giusta: non si può pensare che vi sia commistione tra chi accusa e chi giudica. Il giudice non deve solo essere terzo, ma anche apparire tale. Dopodiché la singola misura non risolve certo i problemi d...

Roma, 11 lug (Adnkronos) – "La separazione delle carriere è cosa buona e giusta: non si può pensare che vi sia commistione tra chi accusa e chi giudica. Il giudice non deve solo essere terzo, ma anche apparire tale. Dopodiché la singola misura non risolve certo i problemi da cui è afflitta la giustizia, a cui serve una riforma profonda e complessiva”. Lo dice in una intervista al Messaggero la coordinatrice nazionale di Italia Viva e presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita.

“Per noi di Italia viva – spiega ancora – il garantismo è un tratto identitario, supporteremo la riforma e sproneremo il governo. La paura è che non facciano sul serio. La nostra fiducia in Nordio è totale, mentre c'è ragione di dubitare della svolta garantista di Giorgia Meloni, che è sempre stata la prima a utilizzare mediaticamente le inchieste per colpire l'avversario”.