Giustizia: Pd, 'chiediamo audizione urgente Crosetto in antimafia'**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – "I parlamentari Pd in Commissione Antimafia chiedono di fissare al più presto l'audizione del ministro della Difesa Crosetto sui contenuti dell'intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera". Così il capogruppo Pd in commissione Antimafia Walter Verini.

"Il Pd giudica grave ed inquietante quella intervista e pericolosi i messaggi che contiene contro la magistratura e la sua indipendenza. Ma, a parte il giudizio, è necessario che il ministro riferisca prima possibile al Parlamento sulle allusioni e i riferimenti oscuri contenuti nell'intervista. Egli stesso, poco fa, rispondendo ad alcune dichiarazioni delle forze di opposizione, ha annunciato la sua disponibilità a riferire in Antimafia. Chiederemo quindi, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza convocata per martedì 28 novembre, che l'audizione in commissione venga fissata il prima possibile”.