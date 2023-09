Giustizia: Pd, 'governo elusivo su lavoratori ufficio processo'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Delmastro di poche settimane fa, oggi il governo ha risposto in maniera elusiva alla nostra interrogazione sul futuro dei lavoratori dell’ufficio del processo. Dai dati in nostro possesso, con riferimento alla r...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Delmastro di poche settimane fa, oggi il governo ha risposto in maniera elusiva alla nostra interrogazione sul futuro dei lavoratori dell’ufficio del processo. Dai dati in nostro possesso, con riferimento alla riduzione dei tempi dei processi e allo smaltimento dell’arretrato, possiamo affermare che l’ufficio del processo sta funzionando. Su questo punto aspettavamo delle risposte, invece l’esecutivo, nascondendosi dietro il burocratese, ha omesso qualsiasi valutazione di merito rispetto all’efficacia del lavoro di migliaia di addetti e non ha fornito alcuna informazione sulla volontà politica di stabilizzare questi lavoratori. Noi continueremo a incalzare il governo e a chiedere chiarezza". Lo dichiarano le senatrici e i senatori del Pd Alfredo Bazoli, Anna Rossomando, Franco Mirabelli, Walter Verini e Susanna Camusso.